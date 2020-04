Quando Craxi convinse Berlusconi a farlo tornare a Mediaset. Massimo Boldi in quarantena rivela un piccolo segreto. Ed è quello che lo vide esule in Rai per il Fantastico di Celentano tra il 1987 e il 1988, e di nuovo sotto le insegne del Biscione per far coppia con Teo Teocoli ne La rotonda sul mare di Red Ronnie due anni dopo. “Ho imparato a parare i colpi, ma i cazzotti fanno sempre male, e ne ho presi parecchi”, ha spiegato “il Cipollino” in una lunga intervista a Libero. Per Boldi quello più grande sembra proprio essere stato il “tradimento” con mamma Rai quando il Cavaliere gli aveva regalato il successo tra Drive In, Grand Hotel e Risatissima dove Boldi fu protagonista della gag epocale di Teleraccomando. Con Celentano andò male, ma Berlusconi non lo voleva di nuovo su Canale 5. “Poi ci ha messo una buona parola Bettino Craxi, mio amico, che ha chiamato Silvio e ha rimesso le cose a posto, e da allora non ho più fatto caz….”.

Boldi poi aggiunge: “Grazie a Dio ho imparato a rialzarmi, ci vuole forza d’ animo e di spirito. Ma soprattutto ci vuole tanto amore. Ho la protezione della mia povera Marisa, ho il bene smisurato delle nostre tre figlie e dei miei nipotini”. Senza dimenticare la nuova fidanzata dell’attore interprete di indimenticabili commedie come Yuppies, I pompieri e I due carabinieri. Si chiama Irene Fornaciari, semplicemente omonima della figlia del cantate Zucchero, gestrice di un negozio di abbigliamento a Porcari in provincia di Lucca. 37 anni di differenza, Massimo 74, irene 40, e una conoscenza via Instagram. “Sì, mi sono anche innamorato di Irene, una dolce candida bellezza, unica che però non vedo da sei settimane. Anzi no, la vedo tutti i giorni, grazie alla tecnologia del telefonino, però non di persona, mi manca molto”.