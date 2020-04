Le sue dichiarazioni alla Cbs avevano fatto il giro di mezzo mondo: Brigitte Nielsen, prima che il coronavirus si diffondesse anche negli Usa, aveva detto di sentire ogni giorno i suoi figli dall’Italia per farsi raccontare lo stato della pandemia in Italia. Ma ora il figlio Killian la smentisce: “Ha dichiarato che glielo hanno detto i suoi figli che sente ogni giorno al telefono. Ogni giorno? Io non parlo con lei da un anno. Anzi, dal febbraio 2019”, ha detto al settimanale Diva e Donna. Il perché di questo rapporto interrotto lo spiega lo stesso Killian: “Ho avuto un momento molto difficile. Un momento che ha avuto anche lei in passato. Ma non è riuscita a capirmi, anzi mi ha attaccato e così abbiamo litigato: è stata l’ultima volta che l’ho vista e che l’ho sentita e risale a un anno fa ormai. Purtroppo c’è stato un periodo in cui sono stato dipendente dall’alcol, lo ammetto. Ero giù di morale, forse mi sentivo solo e mi sono sfogato, rifugiandomi nell’alcol. Ho trattato male mia madre e le ho detto cose molto dure. Le ho scritto dei messaggi crudeli e l’ho intimata di non farsi mai più sentire né vedere: con me aveva chiuso per sempre. Lei mi ha bloccato su WhatsApp e non mi ha mai più cercato. Perfino quando ha organizzato un viaggio in Messico con gli altri miei fratelli: io non sono stato invitato“. Una scelta che ha ferito Killian: “Sono arrabbiato, ma vorrei un confronto. Non posso pensare che in un momento dove le persone possono morire se prendono questo virus, non le venga in mente di sentire come sto. Non mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Il 15 dicembre scorso ho compiuto 30 anni. Niente. E neppure si è fatta viva a Natale. Poi però in tv va a dire che sente i figli in Italia ogni giorno“.

