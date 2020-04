“Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche spero che non me ne vogliate anche su questo”. Così dice l’influencer Chiara Nasti in questo video pubblicato sulle sue Instagram Story in cui mostra un rotolo di carta igienica che si è fatta stampare personalizzato con i centinaia di commenti critici che ha ricevuto in questi giorni dopo che è scoppiata la polemica sui social per la sua ultima uscita. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”, è la frase finita nel mirino: così scriveva pubblicando una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva, che si deduce essere un regalo fattole dal padre. Parole forti e quantomai fuori luogo soprattutto in questo periodo in cui migliaia di persone soffrono per le vittime del coronavirus e per la crisi economica.

