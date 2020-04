Non sono mancate le polemiche dopo la frase dell'influencer, che però non sembrano interessare più di tanto l'ex concorrente de “L'Isola dei Famosi”. L'imprenditrice digitale da migliaia di followers ha infatti deciso di stampare tutti gli insulti e le critiche per crearci una carta igienica. Tra coloro che non hanno apprezzato il post dell'influencer c'è anche Aurora Ramazzotti

L’influencer Chiara Nasti è finita, per l’ennesima volta, al centro delle polemiche. Stavolta la frase incriminata è la seguente: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo)”. Non sono mancate le polemiche, che però non sembrano interessare più di tanto l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”. L’imprenditrice digitale da migliaia di followers ha infatti deciso di stampare tutti gli insulti e le critiche per crearci una carta igienica: “Questo è quello che faccio ogni volta con le vostre critiche. Spero che non me ne vogliate anche per questo”.

Tra coloro che non hanno apprezzato il post dell’influencer c’è anche Aurora Ramazzotti, che ha commentato il suo post con un’emoticon con la mano in faccia (in gergo: facepalm). “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo”, è stata la risposta della Nasti. Un’insinuazione poco felice che fa riferimento al periodo buio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo”, aveva raccontato in passato Aurora, ricordando quel periodo come un momento di debolezza (ormai superato) della sua vita.