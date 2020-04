È successo questa mattina a Grotte. Il congiunto della vittima è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato

È stato ucciso a coltellate questa mattina Roberto Chiarenza, 56 anni, tabaccaio di Grotte, in provincia di Agrigento, davanti all’ingresso della sua abitazione in via Orsini. Indagato per l’omicidio al momento è il fratello della vittima, Pietro Chiarenza, 64 anni. L’uomo, che avrebbe problemi psichici, è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore di Agrigento Cecilia Baravelli, stanno ricostruendo la dinamica e il movente dell’omicidio che sarebbe legato a vecchi rancori fra i due fratelli.