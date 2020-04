Stiamo parlando della Laguna blu di Buxton, cittadina del Derbishire, nel Regno Unito. La laguna è nata da una ex cava. I cittadini della zona se sono fregati del fatto che il bel colore del lago fosse frutto di inquinamento e hanno cominciato ad andare in gruppo a fare gite

Un laghetto da sogno, con acqua cristallina, dai colori caraibici. Peccato che l’effetto “Antigua” fosse dovuto a un procedimento chimico causato dall’ossido di calcio. Stiamo parlando della Laguna blu di Buxton, cittadina del Derbishire, nel Regno Unito. La laguna è nata da una ex cava. I cittadini della zona se sono fregati del fatto che il bel colore del lago fosse frutto di inquinamento e hanno cominciato ad aggregarsi intorno alle sue sponde. Ecco allora che le forze dell’ordine hanno trovato un metodo per evitare assembramenti in tempo di coronavirus: hanno buttato nell’acqua una tintura nera. Non è la prima volta che accade: per evitare infatti che la gente del posto e i turisti facessero il bagno nella ex cava procurandosi minimo un’irritazione alla pelle, la polizia aveva già usato questo “espediente”.