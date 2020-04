“Fate prevenzione. Non me ne sarei mai accorta da sola“. Queste le parole di Donatella Rettore che, in collegamento con Storie Italiane, racconta per la prima volta del cancro con il quale ha combattuto. “Se non avessi fatto la visita ginecologica non me ne sarei mai accorta da sola – ha detto la cantante a Eleonora Daniele – Sembrava una cosa da togliere, perché poteva degenerare. Poi mi hanno richiamata dicendomi di tornare perché il problema era maligno e c’era il rischio delle metastasi“. E ora? Il periodo più difficile è alle spalle: “Sono “pulita”, ora devo stare sotto controllo. Io ero spaventata, non sapevo se ne sarei uscita viva. Ora ogni tre mesi devo fare un controllo”. La Rettore ha spiegato di non doversi sottoporre a cicli di radio o chemioterapia e poi ha parlato di com’è stato trovarsi in ospedale durante l’emergenza covid-19: “Sembrava un campo di concentramento. Ci siamo guardate tutte senza parlare… È un momento critico, ma ce la facciamo. Siamo italiani e siamo forti”.

