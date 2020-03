Durante la puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso, un tweet non è passato inosservato. Dopo la polemica dei giorni scorsi che ha visto i veterinari costretti a intervenire per smentire un’intervista andata in onda a Pomeriggio 5 nella quale si diceva di lavare le zampe dei cani con candeggina diluita (“cosa molto da evitare perché può portare gravi danni”), in molti sui social hanno definito “pericoloso” questo modo di fare informazione. Tra loro anche Vanessa Leonardi, volto di Sky. “Non mi capacito che questa vada ancora in tv – ha scritto riferendosi a Barbara D’Urso – e che qualcuno scelga di vederla. È una vergogna. E non sai quanto mi sconvolga e faccia schifo che siano così tanti a guardare sta spazzatura”.

