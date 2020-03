"La candeggina non va assolutamente usata neanche diluita – spiega Luca Robutti, presidente dell'ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona, come si legge su La Stampa - Si rischia di fare dei danni anche molto seri". In tanti hanno dovuto smentire quanto andato in onda nel programma di Canale5

I veterinari si sono dovuti mobilitare per smentire quanto dichiarato durante un’intervista andata in onda il 26 marzo a Pomeriggio 5. Enrico Zibellini, veterinario intervistato in streaming da Barbara D’Urso ha infatti spiegato come pulire le zampe dei propri cani di ritorno da una passeggiata: “Basta una normale detersione e disinfezione delle zampe stando attenti ai polpastrelli per non irritarli quindi usando materiali disinfettanti molto diluiti a base di clorexidina o banalmente con della candeggina ma molto diluita e tamponare poi le zampe. Per il muso è meglio stare attenti a parti delicate come occhi e mucose perché tutti i detergenti sono molto irritanti”. Ora, che la candeggina è molto irritante è cosa risaputa, ma per evitare che qualcuno davvero pulisca le zampe del suo cane con questo tipo di detergenti, è bene riportare alcuni commenti sotto al post della trasmissione con il video di Zibellini: “La candeggina non va assolutamente usata neanche diluita – spiega Luca Robutti, presidente dell’ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona, come si legge su La Stampa – Si rischia di fare dei danni anche molto seri. I cuscinetti nelle zampe sono molto sensibili, si potrebbero generare abrasioni o anche effetti peggiori qualora ad esempio l’animale poi si leccasse le parti trattate”. Ma non solo solo i veterinari a cercare di smentire quanto detto durante il programma: “Questa qui va ancora in onda dopo che dice di lavare le zampe ai cani con la candeggina ? E c è chi la ascolta che è anche peggio”, si legge. “Al rientro a casa dopo una passeggiata è possibile lavare le zampe del cane con acqua e sapone, analogamente a quanto facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene e comunque è opportuno evitare di farlo salire con le zampe su superfici con le quali veniamo a contatto”. Così l’Istituto superiore di Sanità.