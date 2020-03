“Scusa Red, non ci sto a farti dire che in Italia abbiamo nascosto la pandemia. L’abbiamo sottovalutata che è una cosa diversa, abbiamo sperato che non arrivasse, errore drammatico, ma se c’è qualcuno che l’ha nascosta sono i cinesi e forse dovremmo chiedere magari ai cinesi di fare ‘mea culpa’, perché all’inizio hanno addirittura messo sotto processo il medico che aveva detto ‘attenzione sta succedendo l’inferno'”. Protagonista infervorato di questo discorso ‘tutto d’un fiato’ è Massimo Giletti che si sta rivolgendo a Red Ronnie poco dopo averlo sentito affermare che l’Italia avrebbe nascosto la pandemia. Siamo a Non è l’Arena, il programma che Giletti conduce ogni domenica sera su La7. “È un fatto che esperti e anche il ministro della salute sono andati in televisione a rassicurarci dicendo che il rischio era zero”, ribatte Red Ronnie che dopo queste parole e non si capisce da quali basi di competenze medico-scientifiche inizia a parlare dell’Avigan, il farmaco in via di sperimentazione sul quale al momento non esistono prove scientifiche cliniche che ne dimostrino l’efficacia e la sicurezza contro Covid-19 nei pazienti. Il conduttore radiofonico ha diffuso un filmato sull’Avigan lo scorso 21 marzo scrivendo: “Non so se quel farmaco che cita sia davvero efficace. Ma mi sento in dovere di condividerlo”.

