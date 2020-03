Anche a Gaza si sta costruendo un ospedale da campo per le persone affette da coronavirus. Sono due, al momento, i casi di Covid-19 registrati a Rafah, nella Striscia di Gaza. Altre centinaia di abitanti sono in quarantena: in parte al valico di Rafah e in parte nelle proprie abitazioni. Tutti potrebbero essere trasferiti nel nuovo presidio. Le autorità hanno ordinato due giorni fa la chiusura immediata dei ristoranti, dei caffè e delle sale per cerimonie. Limitazioni sono state imposte anche alle moschee: per il momento saranno annullate le preghiere del venerdì, che di norma richiamano moltitudini di fedeli.