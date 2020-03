Pazienti distesi a terra per i corridoi degli ospedali. Letti ammassati lungo le corsie, così come le sedie a rotelle. Sono le drammatiche immagini che arrivano dagli ospedali di Madrid. Video che stanno facendo il giro del mondo, come quello dell’ospedale di Leganés nella capitale spagnola, dove, appunto, alcuni pazienti probabilmente affetti da coronavirus, giacciono abbandonati lungo i corridoi, alcuni sopra dei lenzuoli, con dei cuscini di fortuna, altri a contatto diretto con il pavimento. Molti, come si sente negli audio, presentano tosse.

