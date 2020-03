Ieri Palazzo Chigi ha assicurato che i negozi di alimentari non verranno chiusi nei giorni festivi. Ma molti governatori si stanno muovendo da soli: Zaia in Veneto, Fedriga in Friuli Venezia Giulia e Musumeci in Sicilia hanno annunciato che domani le saracinesche saranno abbassate. Bonaccini si appresta a fare lo stesso in Emilia Romagna. In Lazio chiusura alle 15

Da Milano a Palermo, italiani di nuovo in coda davanti ai supermercati nonostante ieri Palazzo Chigi abbia assicurato che non verranno chiusi nei giorni festivi. Il fatto è che molti governatori si stanno muovendo da soli: Luca Zaia in Veneto, Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia e Nello Musumeci in Sicilia hanno annunciato ordinanze che impongono ai negozi di generi alimentari di abbassare le serrande la domenica. Stefano Bonaccini si appresta a fare lo stesso in Emilia Romagna. E molte altre Regioni hanno imposto limitazioni agli orari di apertura: in Lazio per esempio i supermercati dovranno chiudere alle 19 durante la settimana e alle 15 la domenica.

Intanto, in attesa del nuovo bollettino giornaliero della Protezione civile, la situazione nelle zone più colpite resta drammatica. Da Bergamo l’esercito ha dovuto trasferire questa mattina altri feretri nelle Regioni vicine, perché il cimitero e pieno e il forno crematorio non riesce a smaltire tutte le salme.

CRONACA ORA PER ORA

12:42 – Zaia: “Non ritiro ordinanza, domani chiusi i supermercati”

“Ieri sera abbiamo avuto un fuoriprogramma, l’ordinanza del ministro Speranza va a regolamentare l’attività all’aria aperta ma io non ritiro l’ordinanza del Veneto“, ha annunciato sabato mattina il governatore Luca Zaia. “Per me resta valida fino al 3 aprile se un nuovo dpcm non la farà diventare inutile. Non si potrà uscire di casa se non per validi motivi. Si potrà uscir di casa a fare una passeggiata a 200 metri dalla propria abitazione. Ho chiuso anche gli alimentari per domani. Domani restano aperte solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole”.

12:36 – Terza vittima in Sardegna

Terza vittima del coronavirus in Sardegna, la seconda a Sassari. È un ospite della casa di riposo per anziani Casa Serena, gestita dal Comune, morto questa notte nella camera dove era isolato da un paio di giorni. Lo ha annunciato il sindaco di Sassari, Nanni Campus. Resta alto l’allarme a Casa Serena: tra i 150 anziani ospiti, molti dei quali allettati e alle prese con altre patologie, sono stati registrati altri due casi di positività al virus. Tutto il personale è stato messa in quarantena e molti operatori si sono trasferiti all’interno della struttura.

12:30 – Sale a 12 il numero di morti in Umbria

Sale a 12 (8 nella provincia di Perugia e 4 in quella di Terni) il numero dei deceduti in Umbria con Covid-19. Ai 9 deceduti di cui è stata data comunicazione fino al 20 marzo si aggiungono altri 3 morti: due erano ricoverati all’ospedale di Pantalla e uno a Perugia. Alla mezzanotte del 20 marzo 462 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti sono 5.

12:13 – Galli: “Io troppo ottimista a febbraio, pensai che peggio fosse passato”

“Se c’è una cosa per cui sono infuriato con me stesso è di essere stato troppo ottimista quando, intorno al 20 di febbraio, il fatto che avessimo chiuso i viaggi con la Cina e controllato i voli prima degli altri ci aveva messo nella convinzione che il peggio fosse passato per l’Italia”. Lo sottolinea l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, che a SkyTg2 ripete: “Quello che abbiamo visto fino ad adesso, guardando le nostre sequenze” genetiche di coronavirus isolati “e anche quelle di altri centri, parla della fonte di Monaco di Baviera”.

12:06 – Nelle Marche 2.153 positivi, due guariti

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 172 casi positivi nelle Marche, su un totale di 570 testati. I positivi salgono così in totale a 2153, su 5740 testati. Il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha annunciato che ci sono anche i primi due guariti. Sono un anziano di Pesaro, di 88 anni, risultato positivo il 29 febbraio, ricoverato in rianimazione, poi trasferito in un reparto dedicato ai malati Covid e infine dimesso, e una signora, anche lei di Pesaro, di 55 anni, anch’essa risultata positiva il 29 febbraio e da quella data in isolamento domiciliare.

11:33 – Ricciardi: “Tracciare i contagiati come in Corea del Sud”

“Dobbiamo seguire la strategia adottata da Seul. D’accordo con il ministro, sto proponendo che la si adotti anche in Italia, abbiamo già attivato un gruppo di studio”. Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Repubblica spiega che occorre aumentare i tamponi e usare la tecnologia per tracciare i contagiati e le persone con cui erano entrati in contatto. “Ci troviamo di fronte a un problema molto importante in fatto di privacy e andrà studiato con grande accuratezza. Ma bisogna capire che ci troviamo di fronte a una situazione di estrema gravità. Individuando precocemente tutti i contagiati e i loro contatti, potremmo garantire a quelli che non hanno problemi di circolare liberamente.

11:28 – Cassa integrazione per 9 settimane anche in Aspi

Aspi ha concordato con i sindacati il ricorso alla cig per 9 settimane, da lunedì 23 marzo a domenica 24 maggio 2020. A seguito delle limitazioni degli spostamenti necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19, il traffico sulla rete di Autostrade per l’Italia ha subìto una progressiva e costante diminuzione e quella registrata nella settimana dal 9 al 15 marzo è, evidenzia la società, la flessione dei transiti in assoluto più importante nella storia della società, nel periodo sia pubblico che privato. La comunicazione della cigo sarà inviata all’intera forza lavoro di Autostrade per l’Italia, circa 4700 dipendenti, e riguarderà oltre 1500 persone (full time equivalent), mediante una rotazione basata su un’analisi delle esigenze di gestione della rete e delle funzioni lavorative svolte.

11:21 – Lunghe attese davanti ai supermercati a Torino

A Torino pochissime le persone in giro e ancora meno le auto. Deserta la Pellerina, il polmone verde alla periferia ovest della città, pattugliata dalle forze dell’ordine come anche il Valentino dopo lo stop alle attività all’aria aperta. Le uniche code si vedono agli ingressi dei grandi supermercati per effetto degli ingressi scaglionati. Per entrare all’U2 di via Pacchiotti questa mattina l’attesa è di oltre un’ora.

11:18 – L’esercito porta altri 70 feretri da Bergamo ad altre città del Nord

Questa mattina intorno alle 7 i camion dell’esercito hanno caricato circa una settantina di feretri per essere trasferiti dal cimitero di Bergamo in altre zone del Nord Italia. Cinquanta saranno trasportate a Ferrara.

11:17 – Sala: “Mi sto facendo sentire col governo, no a chiudere supermercati la domenica”

“Mi sto facendo sentire col governo perché trovo profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica, io capisco le loro difficoltà, capisco la difficoltà col personale ma più si riducono gli orari e più le code aumentano e ciò non va bene. I supermercati devono rimanere aperti, questo è il mio pensiero”. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla sua pagina Facebook.

11:12 – Decaro a Conte: “Misure immediate contro il collasso dei Comuni”

“Ci serve liquidità: lo Stato anticipi il pagamento di Fsc (fondo di solidarietà comunale) e altre spettanze pagandole subito e per intero”. Lo scrive il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “La tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, è messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. Maggiori oneri, entrate ridotte avranno un impatto sui nostri bilanci, approvati e in corso di approvazione. Il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione di prossimità sul territorio nazionale”.

10:94 – File anche a Palermo

File lunghissime anche a Palermo davanti ai supermercati, soprattutto della grande distribuzione. Centinaia di persone sono in fila dalle sette in vista della chiusura dei supermercati prevista per domani, come prevede l’ordinanza del governatore Nello Musumeci.

10:41 – In Veneto 4.617 positivi e 146 decessi totali

Il numero dei positivi al Coronavirus in Veneto è salito stamane a 4.617, 380 in più rispetto alla rilevazione di ieri sera. Lo comunica la Regione Veneto. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.589. Vi sono stati 6 nuovi decessi, che portano a 146 il numero complessivo delle morti. In terapia intensiva vi sono 249 malati. Nessun nuovo caso di positività a Vò.

7:31 – Lunghe code davanti ai supermercati a Milano dalle 6:30

Dopo le code di ieri nei supermercati di tutta Italia, a Milano anche oggi, all’esterno dei punti vendita, la gente ha cominciato a mettersi in fila intorno alle 6.30. All’Esselunga di via Fauché, una delle più note, la coda si snoda già per quasi tutto l’isolato, e continuano ad arrivare persone. Esselunga, che ha ridotto di poco gli orari, ha annunciato ingressi prioritari per medici e infermieri.