Da nord a sud, tutta Italia canta dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni per “reagire” all’emergenza coronavirus. Anche Fedez ha deciso di affacciarsi dal terrazzo del suo attico di City Life, a Milano, per intrattenere i vicini a suon di musica. Affiancato dalla moglie e influencer Chiara Ferragni, il rapper ha messo in piedi un mini dj-set sulle note di brani intramontabili come Il Cielo è Sempre più Blu e Azzurro, poi ha cantato “Magnifico”, uno dei suoi brani più celebri.

“In alto le autocertificazioni (…) Voglio vedervi cantare tutti”, ha gridato Federico Lucia al microfono, con un sacco di persone in giro per il parco di City Life intente a riprendere il momento nonostante un’ordinanza avesse reso il parco non accessibile. “Ragazzi, per chi è al parco: andate a casa, non state al parco”, li ha sgridati il rapper che assieme alla moglie nei giorni scorsi ha dato il via a una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi da donare al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Insomma, ancora troppe persone riempiono i parchi della città per una passeggiata o un allenamento. “È pazzesco che dovrò dedicare agenti della polizia locale a controllarli, quando sarebbe meglio che aiutassero anziani, gente che ha bisogno”, si è lamentato sui social il sindaco Beppe Sala.