“Molti di noi hanno il privilegio di poter rimanere in quarantena e isolati cercando di mantenersi in salute. Nessuno di voi invece gode di questo privilegio. Siete tutti in prima linea e quello che già adesso sembra terribile, lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Quindi questo ringraziamento è da parte mia e della mia famiglia. Apprezziamo il vostro lavoro e vi vogliamo bene. Voi infermieri e dottori spaccate, così come tutti coloro che lavorano in ospedale”. Così dice Ellen Pompeo, l’attrice che da anni interpreta la dottoressa Meredith Grey nella serie tv medical Grey’s Anatomy, in un video messaggio pubblicato su Instagram in cui si rivolge direttamente ai medici e agli infermieri che in queste ore sono impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus, mettendo a rischio la loro stessa vita.

