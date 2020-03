La notizia pubblicata dal quotidiano tedesco è stata smentita dalla società di Tubinga che è al lavoro per trovare una cura. "L'esclusività del vaccino non è in discussione", ha detto oggi una portavoce dell’economia tedesca in conferenza stampa a Berlino

Vuole corrompere un’azienda tedesca che sta sviluppando il vaccino per il coronavirus offrendo “fino a un miliardo di euro” per comprare la cura “solo per gli Stati Uniti“. Secondo il quotidiano tedesco Die Welt il presidente americano Donald Trump ha contattato l’azienda farmaceutica di Tubinga che lavora al vaccino, la CureVac, per averlo in esclusiva. Ma la società ha smentito la notizia: “Non abbiamo abbiamo ricevuto un’offerta”, ha detto un portavoce di CureVac, precisando che la questione della distribuzione di una potenziale cura contro il coronavirus è ancora totalmente aperta. “L’esclusività del vaccino non è in discussione”, ha aggiunto oggi una portavoce dell’economia tedesca in conferenza stampa a Berlino.

Il governo tedesco, ha aggiunto la portavoce, ha grande interesse nel far restare il vaccino in Germania e in Europa. “Ci sono diversi strumenti” per evitare che ci sia un’acquisizione che è contro gli interessi della sanità e della sicurezza pubblica, ha proseguito la portavoce. E’ possibile che il tema del vaccino di CurVac sia un tema di discussione del G7 di oggi, ha aggiunto la portavoce degli Esteri Maria Adebahr.