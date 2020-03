Il presidente dell’Ordine dei biologi, l’ex senatore Vincenzo D’Anna, si è dimesso. La decisione arriva alcuni giorni dopo che D’Anna aveva diffuso dichiarazioni controverse sul coronavirus. Ma non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche. Infatti, durante la sua carriera politica si è fatto notare per comportamenti sopra le righe, che spesso hanno scatenato l’indignazione dei colleghi.

D’Anna ha rassegnato le dimissioni con una lettera indirizzata al consiglio direttivo, per “divergenze sulla linea politica, con particolare riguardo al ruolo ed alla funzione che l’ente deve svolgere in relazione agli eventi di particolare rilevanza scientifica e sociale”. L’ex senatore resterà in seno al consiglio dell’Ordine per portare a termine il mandato elettorale ricevuto dai colleghi.

A inizio marzo Vincenzo D’Anna aveva pubblicato uno scritto sul suo sito e sulla sua pagina Facebook in cui diceva: “L’equipe del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano ha isolato un nuovo ceppo del Covid-19 detto ‘italiano’. Ebbene, sembra che tale virus sia domestico e non abbia cioè alcunché da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli. Un virus padano, per dirla tutta, esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali del Nord!!”. D’Anna aveva dunque detto che ci sarebbero due diversi contagi, uno globale e uno locale: “Quest’ultimo poco più che un virus para-influenzale, di nessuna nocività mortale se non per la solita parte ‘a rischio’ della popolazione”.

Affermazioni che erano rimbalzate su social e chat e avevano contribuito a creare confusione, non essendo corroborate da evidenza scientifica. Tanto più che il post conteneva anche una palese falsità, ossia il fatto che l’Oms avesse declassato il virus “a poco più che un’influenza”. L’ex senatore aveva poi cercato di aggiustare il tiro, dicendo che le sue erano solo ipotesi che avrebbero richiesto una conferma tramite analisi di laboratorio.

Eletto nel 2013 al Senato nelle liste del Popolo della libertà, era passato dopo poco tempo al gruppo meridionalista Grandi Autonomie e Libertà. Ma nel 2015 era entrato in Ala, nei ranghi di Denis Verdini. Nel corso della sua carriera parlamentare è stato protagonista di polemiche caustiche, come quando nel 2014 fece il saluto romano in aula o nel 2015 indirizzò gesti sessisti alla collega Barbara Lezzi, ricevendo cinque giorni di sospensione. E nel 2016 aveva definito i pentastellati “vergini dai candidi manti, rotte di dietro, ma sane davanti”, citando un poemetto goliardico.