"Grazie ragazzi per essere usciti ed aver reso così bello questo tour". Così su Instagram ha ringraziato le migliaia di fan che hanno affollato i suoi concerti, incuranti dell’emergenza Coronavirus in tutta Europa. Una gioia che decisamente fuori luogo

Il brano che le ha dato una popolarità mondiale si chiama “No Roots“. Lei è la giovane Alice Merton, idolo dei ragazzi di mezzo mondo. E proprio in questi giorni di emergenza sta venendo fuori quanto sia importante che chi ha la responsabilità di parlare a molte persone, soprattutto attraverso i social, lo faccia nel modo giusto. Cosa che non si può dire per la Merton: “Siamo stati molto fortunati a poter suonare tutti i concerti, senza che nessuno sia stato cancellato a causa del Coronavirus. Grazie ragazzi per essere usciti ed aver reso così bello questo tour“. Così su Instagram ha ringraziato le migliaia di fan che hanno affollato i suoi concerti, incuranti dell’emergenza Coronavirus in tutta Europa. Una gioia che decisamente fuori luogo, dato il momento drammatico che l’Europa si trova a vivere. “Mi dispiace tanto -aggiunge l’interprete di No Roots’- per tutti coloro che hanno dovuto cancellare gli show”.