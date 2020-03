Così il New York Times ha definito la ricca ereditiera vietnamita

Si chiama Nga Nguyen ed è una miliardaria vietnamita risultata positiva al Coronavirus. La ragazza aveva participato alle settimane della moda sia a Milano che a Parigi: il 19 febbraio si trovava alla sfilata di Gucci a Milano e il 25 febbraio da Yves Saint Laurent nella capitale francese. A dare la notizia è il South China Morning Post. La diagnosi del Coronavirus le è stata fatta il 6 marzo. Il New York Times ha definito la ragazza “il paziente zero della mondo della moda”. La ragazza, insieme alla sorella anche lei risultata positiva al virus, è stata ricoverata in Europa appena avuta la diagnosi di contagio.