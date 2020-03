È dallo scorso 6 marzo che Bianca Guaccero manca dalla conduzione di Detto Fatto su Rai 2, un’assenza dovuta prima a motivi di lavoro e poi a problemi di salute, ma che capitando in concomitanza con l’emergenza coronavirus ha preoccupato molto i fan. Così, stanca di leggere notizie false sul suo conto, e in particolare sulle sue condizioni di salute, ha deciso di intervenire e chiarire la questione: “Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io – si è sfogata in un post su Instagram – . Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”.

