“Mi sono beccato il virus. È peggio di una brutta influenza. State in casa”. Nicola Porro pubblica online un video di qualche minuto dove racconta la sua esperienza di paziente positivo al tampone per il Coronavirus. “Ho fatto il tampone e risulta positivo, per i prossimi 14 giorni starò in isolamento in casa”, ha spiegato il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, programma che proprio nelle scorse ore non è andato in onda e non ci andrà per le prossime due settimane. “Negli ultimi 15 giorni non mi sembra di aver fatto nulla di incasinato anzi sono stato piuttosto attento”, ha raccontato tra il sorpreso e il preoccupato. “È molto peggio di una brutta influenza – ha poi ribadito Porro specificando che non farà su se “stesso una comunicazione da Grande Fratello: quanta febbre ho, quanta tosse ho, quanto ossigeno ho nel sangue”. “La comunicazione deve essere laica e seria – ha concluso il giornalista che per sua fortuna è pure in contatto per le cure e il monitoraggio della sua tosse con il top delle strutture ospedaliere antiCovid-19, ovvero lo Spallanzani di Roma: “Ad alcuni prende come ha preso a me, spero non peggiori, ad altri ha preso male. Cerchiamo di capire che è molto facile trasmetterlo, perché io non sono riuscito ancora a capire chi cacchio e dove cacchio sia riuscito a beccarmi il virus”. Poi la chiosa: “Ringrazio molto chi mi ha scritto preoccupato per me, ma bisogna preoccuparsi delle persone di una certa età che conviene mettere in collegamento con persone come il sottoscritto”.

