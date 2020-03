Una rivolta, definita “molto violenta”, è scoppiata nel primo pomeriggio nel carcere a Modena. Decine i detenuti coinvolti e i consistenti danni alla struttura. Alla base della rivolta la protesta dei detenuti per le limitazioni previste per il contrasto del contagio da coronavirus. Proteste anche al carcere di Poggioreale a Napoli. Alcuni detenuti sono saliti sui muri del passeggio, in una zona interna al penitenziario. La protesta è divampata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio da coronavirus. Sul posto si sono presenti anche alcuni familiari dei detenuti che anche loro protestano contro l’annunciata misura

