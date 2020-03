I kamikaze sarebbero conosciuti alle forze dell’ordine ed erano già detenuti per reati di terrorismo: recentemente rimessi in libertà, erano sottoposti alla misura di divieto di espatrio

Attentato a Tunisi: due uomoni, a bordo di una moto, si sono fatti esplodere davanti all’ambasciata degli Stati Uniti uccidendo un poliziotto. L’esplosione è avvenuta vicino a uno dei check-point, di fronte a una banca. Feriti anche 4 agenti di sicurezza e una donna sono rimasti feriti, ma al momento non ci sono altre vittime oltre all’attentatore. Secondo i media locali, l’attentato ha avuto luogo intorno alle 11:20, e i due kamikaze sarebbero conosciuti alle forze dell’ordine ed erano già detenuti per reati di terrorismo. I due sarebbero stati rimessi recentemente in libertà e sottoposti alla misura di divieto di espatrio. “Si è trattato di un attentato fallito”, ha detto il portavoce del ministero dell’Interno tunisino Khaled Hayouni alla radio locale Mosaique Fm, precisando che “il modus operandi di questo attacco dimostra il suo lato arbitrario e come gli attentatori suicidi si facciano esplodere a caso. Ciò dimostra anche che la polizia ha vinto la guerra contro il terrorismo. I terroristi si trovano in una situazione disperata”.