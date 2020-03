Jim Carrey e Jeff Daniels in Scemo e più scemo se li ricordano probabilmente tutti. Un film che in fondo è una gara a chi è più scemo, in senso buono s’intende. E che fa venire in mente un’altra specie di “competizione” nata in queste ore segnate dall’emergenza Coronavirus. La gara a chi fa la battuta, o meglio, la satira peggiore. Una satira incapace di far ridere e di far pensare. Ha cominciato Canal + e ha risposto il deputato leghista Leonardo Tarantino. La rete televisiva francese ha chiesto scusa (e così ha fatto l’ambasciata di Francia) per aver diffuso una clip dalla mal riuscita ‘vocazione satirica’ dove un italiano sputava su una pizza, la “pizza Covid-19”. Come a dire, “italiani untori”. Reazioni furibonde da parte del mondo politico e dai social, scuse arrivate. Leggi Anche Coronavirus, l’ambasciata di Francia si dissocia dal video “Pizza italiana Covid-19” mandato in onda da Canal +: “Solidarietà all’Italia”

Difficile quindi capire come mai l’ex sindaco di Samarate abbia voluto rintuzzare il fuoco, postando l’immagine di una pizza completamente bruciata sulla sua bacheca Facebook. Il riferimento chiaro è all’incendio che il 15 aprile 2019 ha lasciato semi distrutta la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. E se c’è qualcuno che si complimenta con il deputato per la ‘grande idea’ di “rispondere al cattivo gusto con il cattivo gusto”, altri si dissociano in modo netto. “Non mi sento rappresentato da un parlamentare che si presta a una bassezza di questo genere”, ha scritto uno dei coordinatori delle Sardine varesine. “Non ho mai visto un livello così basso, che imbarazzo”, “Per uno sketch cretino dei francesi che scherzano sul coronavirus e la pizza (indubbiamente poco carino) rispondere con Bataclan o Notre Dame vi rende ancora più cretini. Ma mille volte di più”, si legge su Twitter. Per tornare a Jim Carrey e Jeff Daniels, loro in Scemo e più scemo facevano ridere. Qui da ridere c’è ben poco. E la satira, c’è da scommetterci, si sente offesa da questo essere “tirata in in mezzo” senza entrarci nulla.