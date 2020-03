Alessandro Graziani, noto al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip come “tentatore” e aver messo in crisi il rapporto tra Serena Enardu e Pago, è risultato positivo ai test antidoping. Prima di diventare un personaggio televisivo – partecipando anche a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore – Graziani era infatti un pallavolista professionista, nel dettaglio lo schiacciatore della squadra di pallavolo Sabaudia, che gioca in A3. Ora è stato sospeso in via cautelare: “La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani – si legge sulla Gazzetta Regionale – . Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio”.

“Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping”, ha commentato il presidente del Sabaudia, Alessandro Pozzuoli.

La scorsa estate, Alessandro Graziani era stato al centro dei gossip per il suo rapporto con Serena Enardu, con la quale sembra abbia trascorso un weekend insieme dopo la fine di Temptation Island. Non ha mai nascosto di voler provare ad approfondire la loro conoscenza a telecamere spente: poi però, com’è noto, Serena ha preferito tornare da Pago e riconquistarlo grazie all’aiuto del Grande Fratello Vip.