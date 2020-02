Quando arriva un attacco di tosse, si sa, nessuno può farci nulla. Bisogna lasciarlo sfogare con pazienza. Cosa molto difficile se l’attacco arriva proprio nel bel mezzo della diretta di un tg e proprio mentre si sta parlando di Coronavirus. È quanto accaduto a Domitilla Savignoni che involontariamente ha dato vita a un siparietto divertente, ovviamente diventato virale sui social: “L’effetto del coronavirus sulle borse è drammatico, è stata la peggior giornata di una settimana da dimenticare”. Questo stava dicendo la Savignoni quando la tosse si è “impossessata” di lei.

La giornalista del tg5, nell’anteprima, inizia a tossire mentre spiega come Mattarella inviti alla cautela ma non a inutili allarmismi.

Continua a tossire e finisce la frase a fatica.

Intanto, in redazione.. #tg5 pic.twitter.com/c0fVh1YaZ0

— Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) February 28, 2020