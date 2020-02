Paolo Bonolis, si sa, con il suo dissacrante sarcasmo è spesso protagonista di molti filmati che girano molto sui social. L’ultimo è quello che arriva da Avanti un altro. Durante il quiz di Canale5 entra il studio Daniel Nilsson, l’aitante “Bonus” del programma. Le signore del pubblico si alzano e vanno incontro al ragazzo, per abbracciarlo e sbaciucchiarlo. Tra di loro anche una signora di una certa età che sembra proprio non voler mollare Nilsson una volta riuscita a raggiungerlo. “Ma dobbiamo assistere ogni volta a questa inseminazione delle vecchie?”, chiede Bonolis. E poi, rivolto alla signora: “Basta signora, è in menopausa da 200 anni, mostri un po’ di discrezione. È pure zoppa, si calmi! Si aggira così, in preda a questa febbre ormonale“. La signora ride, il pubblico in studio e i social anche.

