“Siete il vero Putin?“. “Sì. Ho rifiutato di avere un sosia. È stato durante gli anni più duri della lotta al terrorismo”. Così ha chiesto un giornalista dell’agenzia di stampa Tass al presidente russo Vladimir Putin prima di iniziare l’intervista sui suoi 20 anni al potere. E il capo del Cremlino ha rivelato l’esistenza di un piano segreto per usare controfigure che lo sostituissero in alcune occasioni pubbliche per motivi di sicurezza, spiegando di aver rifiutato la proposta. “Il vostro sosia sarebbe andato nei posti pericolosi?”, ha incalzato il giornalista della Tass: “Sì, sarebbe andato e si sarebbe mostrato in pubblico”, ha confermato Putin spiegando che l’idea gli fu avanzata all’epoca della seconda guerra cecena.

L’intervistatore è partito dall’ipotesi, totalmente priva di prove e diffusa da alcuni internauti, secondo cui Putin avrebbe dei sosia. “Fu durante i tempi più duri della lotta contro il terrorismo – ha detto Putin al giornalista – per andare in macchina, per farsi vedere nei posti rischiosi“, ha aggiunto il presidente russo ribadendo di non aver mai avuto sosia.