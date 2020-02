Dopo il via libera della procura di Lodi sono iniziate questa mattina a Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, le operazioni di rimozione delle carrozze del Frecciarossa 1000 deragliato il 6 febbraio scorso. Nell’incidente hanno perso la vita due macchinisti e 31 persone sono rimaste ferite. Prima di cominciare la procedura è stata spostata la linea dell’alta tensione. “Ora inizia il lavoro più importante e complesso per il ripristino della linee a Alta velocità e Rfi metterà in campo decine e decine di persone – aveva spiegato ieri il prefetto Marcello Cardona al termine di un comitato per l’ordine e la sicurezza – L’obiettivo, compatibilmente alle esigenze dell’Autorità giudiziaria è far sì che si riprenda al più presto una situazione di normalità. Sul posto arriveranno i mezzi pesanti già parcheggiati in zona, alcuni dei quali passeranno sui ponti sopra l’autostrada e sopra la ferrovia. Alcune autorizzazioni sono già arrivate. “Le verifiche per essere sicuri che i ponti tengano sono già state fatte tutte. Io ho disposto, comunque – ha concluso il prefetto – che la polizia stradale verifichi sia l’aspetto amministrativo, sia quello viabilistico“.

