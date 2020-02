Prima gli lancia il microfono, poi il drink. Non contento, salta giù dal palco e lo aggredisce. Protagonista della vicenda è Slowthai, al secolo Tyron Kaymone Frampton, rapper inglese che stava partecipando agli NME Awards, i premi musicali conferiti dalla rivista britannica New Musical Express. Slowthai si stava esibendo ad Austin, in Texas, quando è stato insultato da una persona ai piedi del palco. Da lì, la sua reazione. All’origine della lite, il comportamento del rapper nei confronti dell’attrice canadese Katherine Ryan, a cui aveva indirizzato alcune avance. Per questo, secondo i quotidiani locali, dalla platea gli avrebbero dato del misogino.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore