Mozzarella ripiena di Nutella. Un binomio che fa storcere il naso a molti che è diventato una vera moda. Non si tratta dell’ultimo scempio alla cucina italiana fatto all’estero ma di un’invenzione tutta nostrana, pugliese per la precisione. A creare la mozzarella alla Nutella è stato infatti il caseificio Semeraro di Martina Franca: “Sarebbe come una burrata – ha spiegato a Repubblica Rosita, la figlia del titolare Francesco – Ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Se si mangia calda, appena fatta, ha il sapore del latte con il Nesquik. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato“.

Una combinazione di gusti azzardata ma proprio per questo dai risvolti inaspettati. Al caseificio sono arrivati clienti da ogni dove proprio per provarla: “Abbiamo avuto in visita degli studenti Erasmus, e l’hanno apprezzata“, ha spiegato Rosita Semeraro aggiungendo che è molto richiesta soprattutto per i ricevimenti. Ma non è un prodotto che si trova quotidianamente al bancone: “È da vendere in giornata, a causa dei suoi ingredienti deperibili“.