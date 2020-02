Pago nella bufera. Il cantante che si trova nella Casa del Grande Fratello e che si sta riavvicinando a Serena, la ex fidanzata, ha detto proprio a lei: “Non mi piace il tuo avvicinamento a Lucia, la reputo non vera e poi le piacciono le donne“. Il riferimento è a Licia Nunez sulla quale ha poi aggiunto: “È omosessuale, Stefano è omosessuale ma è maschio, lei è una donna. Darei un rene per farla uscire”. Moltissime le polemiche sui social tra le quali anche quella di Vladimir Luxuria: “Un pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da Pago, un concorrente del Gf vip, sente cose tipo che ‘per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese…’. Pago ha infatti aggiunto che la Nunez “avrebbe abitudini simili a certi amici pugliesi di Serena”. “Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza”, ha concluso Luxuria.

Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da #Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese… nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 12, 2020