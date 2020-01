L’azzurro Alex Vinatzer stava terminando la seconda manche dello spettacolare slalom speciale di Schladming, in Austria, di fronte a più di 50mila spettatori assiepati lungo la pista, quando una ragazza in costume da bagno e con un cartello in mano (con la scritta “Rip Kobe Bryant”) ha tagliato il traguardo pochi decimi di secondo prima di lui. L’atleta italiano ha dapprima esultato. Dopo qualche secondo, tuttavia, si è accorto della beffa. La ragazza è Kinsey Wolanski, divenuta famosa per l’invasione di campo durante la finale di Champions League dello scorso anno. Per la cronaca, la gara è stata vinta dal norvegese Henrik Kristoffersen, seguito dal contendente per la Coppa del Mondo generale, Alexis Pinturault; terzo lo svizzero Daniel Yule. Vinatzer, alla fine, ha chiuso al sesto posto. Quinto un altro atleta italiano, Simon Maurberger.

Video Twitter/Gerald Emprechtinger