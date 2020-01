Quando mancano sei giorni al’inizio del Festival di Sanremo 2020, un cantante rischia la squalifica? Riki, uno dei 24 Big in gara alla kermesse canora, ha ‘spoilerato’ attraverso i propri canali social qualche secondo della sua versione de “L’Edera”, la cover che presenterà giovedì 6 febbraio in duetto con Ana Mena. “Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”, ha detto sui suoi canali, come riportato dal sito di musica AllMusicItalia.

Si tratta di un gesto inconsueto, che potrebbe avere delle conseguenze. Il regolamento del Festival parla chiaro: “Tutti gli aventi diritto – che siano autori, artisti, case discografiche, compositori o editori – si obbligano a non eseguire e a non diffondere le canzoni in gara a Sanremo 2020, che sia in parte o in versione integrale. Il divieto è esteso a qualsiasi mezzo, supporto e rete di comunicazione elettronica, incluso internet. Il divieto è da intendersi fino alla fine della serata che prevede la prima esibizione dell’artista in questione al Festival”. Non è specificato se il divieto è esteso anche alle cover, che fanno parte della gara a tutti gli effetti.

Non era mai successo nel passato che un artista spoilerasse la canzone suoi suoi social. Non escludiamo che possa essere stata una mossa per attirare l’attenzione su di sé, come già successo nel passato da Riki, e che l’estratto presentato non sia quello che verrà proposto sul palco di Sanremo. Un caso simile nel 2014. Renzo Rubino fece ascoltare alcuni secondi del suo brano a “Edicola Fiore”, ma si rivelò una burla. La canzone in gara al Festival suonava in un altro modo.