La deflagrazione ha provocato il crollo dell'edificio, ripreso in fiamme nelle immagini dei media statunitensi, e lo scoppio dei vetri e porte delle case anche a distanza di centinaia di metri. La polizia indaga per dolo, ma esclude la pista terroristica

Una potente esplosione in una fabbrica di verniciature industriali di Houston ha provocato almeno 2 morti. La deflagrazione è avvenuta all’interno della Watson Grinding and Manufacturing e ha provocato anche alcuni feriti e diversi danni alle abitazioni vicine. “Tutta la mia casa ha tremato – ha detto una testimone al Mirror – Mi ha spaventato a morte. Ho pensato che fosse una bomba o un terremoto”.

L’esplosione ha provocato il crollo dell’edificio, ripreso in fiamme nelle immagini dei media statunitensi, e lo scoppio dei vetri e porte delle case anche a distanza di centinaia di metri. Il proprietario, citato dall’Abc, ha riferito che l’esplosione potrebbe essere stata provocata da un serbatoio di propilene. Al momento la polizia – che a lungo ha temuto per una seconda esplosione – indaga per dolo, ma esclude la pista del terrorismo.