La tecnologia ricorda quella installata sulle automobili, in grado effettuare soste e percorrere strade in autonomia evitando ostacoli e frenando. Qui, tuttavia, siamo a bordo di un Airbus A350, un aereo di linea molto comune che può trasportare più di 300 passeggeri. Per la prima volta, la casa produttrice di velivoli europea ha messo a punto la tecnologia ATTOL, che ha la capacità di far decollare un aereo. Come si vede nel video, girato all’aeroporto di Tolosa, uno dei due piloti mette istintivamente la mano sulla leva per il decollo, ma l’altro gli appoggia una mano sul braccio, ricordandogli che l’operazione non è necessaria.

Video Youtube/Airbus