Un grande letto per un grande calciatore. L’attaccante dell’Inter Romelo Lukaku ha pubblicato su Instagram la foto della sua nuova camera in cui spicca un letto davvero enorme, in cui possono dormire comode almeno 3 persone. “New apartament, new bed”, ovvero “casa nuova letto nuovo”, scrive il giocatore belga nella didascalia del post che, neanche a dirlo, ha fatto incetta di like.

Le insolite dimensioni del materasso scelto da Lukaku hanno scatenato subito l’ironia di colleghi e compagni di squadra, che si sono divertiti a prenderlo bonariamente in giro nei commentic on Ranocchia che subito gli ha chiesto: “È per 15 persone?”. L’altro compagno, il portiere Daniele Padelli, si è invece interrogato sulle dimensioni che potrebbe avere a questo punto il bagno di casa Lukaku, in particolare “il trono”, mentre Edson Braafheid, ex difensore della Lazio, risponde con uno smile, e il portiere Joel Robles del Betis lo definisce “un letto da sette persone”. “Non perderti in quel letto così grande“, gli consiglia invece il suo agente Federico Pastorello.

Visualizza questo post su Instagram New appartement New bed Thank you @mareeofficial ???????? Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku) in data: 15 Gen 2020 alle ore 12:11 PST