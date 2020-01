I fatti risalgono a quando era ancora una studentessa e studiava al Conservatorio di Venezia, come lei stessa a raccontato in un'intervista a Verissimo

Katia Ricciarelli è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo e a Silvia Toffanin ha rivelato un episodio doloroso del suo passato, quando pensò di farsi suora ma una scoperta le fece cambiare subito idea. I fatti risalgono a quando era ancora una studentessa e studiava al Conservatorio di Venezia: “Incontrai un frate benedettino che mi chiese di cantare nel coro dei canti gregoriani. Io avevo sempre avuto un rifiuto verso la religione, ma mi innamorai dei canti gregoriani, al punto che già mi vedevo in clausura. Mia mamma però non voleva, e cerco di dissuadermi”, ha iniziato a raccontare la Ricciarelli.

Poi però accadde qualcosa che le sconvolse la vita: “Solo dopo un po’ mi accorsi che questo uomo voleva tirarmi fuori dal mondo perché non voleva che fossi di nessun altro, se non potevo essere sua – ha proseguito -. Per me è stato un trauma pazzesco, rimasi distrutta, avevo fiducia verso di lui, e provai a togliermi la vita. Quando venne a trovarmi in ospedale però gli diedi un grande ceffone. Quella fu una grande liberazione“, ha concluso Katia Ricciarelli.