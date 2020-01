Il 46enne serbo colpito mentre lasciava la sua abitazione ad Atene: soccorso da un'ambulanza, il centravanti si trova ora ricoverato in ospedale. La polizia a caccia di chi ha fatto fuoco con una pistola prima di darsi alla fuga

L’ex attaccante di Juventus e Lazio Darko Kovacevic è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio. Il centravanti serbo, oggi direttore sportivo in Grecia, è stato ferito a una gamba: “Ho visto un uomo scendere da una macchina con una pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra. Lui mi ha sparato, è risalito in macchina ed è fuggito”, ha raccontato al sito OnSport.

L’agguato è avvenuto mentre il 46enne lasciava la sua abitazione nella capitale greca. Soccorso da un’ambulanza, Kovacevic si trova ora ricoverato in ospedale. La polizia sta indagando per provare a ricostruire chi e perché abbia sparato all’ex calciatore prima di darsi alla fuga a bordo di una Smart, ritrovata poco dopo in fiamme non lontano dal luogo dell’agguato.

Kovacevic ha giocato in Italia dal 1999 al 2002. Dopo un biennio alla Juventus, dove ha collezionato 71 presenze e 26 reti, passò alla Lazio, dove ha disputato appena 7 partite senza mai segnare in metà stagione prima di essere ceduto al Real Sociedad. In carriera ha giocato con le maglie di Stella Rossa, Sheffield Weds e Olympiakos.