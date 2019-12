La nuova querelle è iniziata a ridosso del Natale quando, il 23 dicembre, l’ex marito e regista (tra i suoi film The Snatch, Sherlock Holmes, King Arthur, Aladdin e l’ultimo The Gentleman con Matthew McConaughey) ha presentato una mozione contro l’ex material girl perché “colpevole” di aver violato gli accordi sulla gestione dei figli. Pare infatti che la pop star abbia fatto di tutto per impedire al figlio David, adottato in Malawi, di passare del tempo con il padre

Il Natale quest’anno non è stato generoso con Madonna. Sotto l’albero la regina del Pop si è ritrovata un tour cancellato e un’altra disputa in tribunale con l’ex marito e regista Guy Ritchie, ancora una volta per la custodia dei figli. Il regista inglese infatti sarebbe corso in tribunale per presentare la richiesta di “applicazione o esecuzione di giudizio o di ordine”: Guy Ritchie è convinto cioè che Madonna non stia seguendo i termini dell’accordo di divorzio del 2008 e che con il suo comportamento gli stia così impedendo di vedere e avere un rapporto “normale” con David Banda, il figlio di 14 anni che la coppia ha adottato nel 2006 e che Madonna, rispetto agli altri cinque (quattro adottati e due biologici), considera comunque come il più simile a lei. Non si conoscono ancora tutti i dettagli della situazione ma il giudice ha fissato l’udienza per l’inizio del 2020, il 1 gennaio.

Il botta e risposta social

La nuova querelle è iniziata a ridosso del Natale quando, il 23 dicembre, l’ex marito e regista (tra i suoi film The Snatch, Sherlock Holmes, King Arthur, Aladdin e l’ultimo The Gentleman con Matthew McConaughey) ha presentato una mozione contro l’ex material girl perché “colpevole” di aver violato gli accordi sulla gestione dei figli. Pare infatti che la pop star abbia fatto di tutto per impedire al figlio David, adottato in Malawi, di passare del tempo con il padre e con il figlio naturale dei due, Rocco, con cui avrebbe stretto un rapporto profondo. Tra l’altro, anche Rocco Ritchie fu al centro di una battaglia legale per l’affidamento dopoché aveva abbandonato la madre per vivere a Londra con Guy Ritchie. Per rafforzare la sua posizione, il giorno di Natale il regista si è affidato ai social, postando un quadretto di famiglia: lui, Rocco, David, la nuova moglie Jacqui e i loro tre figli, Rafael (8 anni), Levi e Rivka di 5 e 7 anni. E Madonna? Non è certo rimasta a guardare e dopo l’annuncio dello stop al Madame X Tour nel Nord America per problemi fisici e “un dolore insopportabile”, ha postato la sua risposta: un video in cui il figlio David, al piano, canta, suona e le dedica “Your Song” di Elton John.

I figli

Madonna è stata sposata due volte ed è madre di sei figli. Nel 1985 Madonna Louise Veronica Ciccone sposa l’attore Sean Penn ma i due non hanno figli e a ridosso degli anni ‘90 divorziano. Nel 1996 inizia una relazione con il proprio personal trainer cubano Carlos Leon da cui ha la sua primogenita, Lourdes, che nel 2018, poco più che ventenne, lascia tutti a bocca aperta durante una passerella alla New York Fashion Week dove sfila con un topless di conchiglie e gambe non depilate. Madonna e il personale trainer presto si lasciano e tre anni dopo la regina del pop incontra e sposa il regista Guy Ritchie. La coppia sembra fare sul serio, nel 2000 ha un figlio, Rocco, e nel 2006 adotta David Banda, nato un anno prima in Malawi. Oggi il figlio naturale dei due avrebbe superato l’arresto per possesso di marijuana dandosi alla carriera da modello prima e alla fotografia in seguito. David, che è pure un ottimo pianista, ha invece seguito la vocazione sportiva e vive a Lisbona, dove milita nelle giovanili del Benfica. Nel 2008 però la pop star divorzia anche da Guy Ritchie che, con un accordo da oltre 90 milioni di dollari, si ritrova anche con pub e una tenuta nel Regno Unito. Dopo una separazione mediaticamente lunga e travagliata, Madonna non perde comunque la voglia di essere mamma e adotta altre tre bambine malawaiane: Mercy James arriva nel 2009 e due gemelline Stella ed Esther, che entrano nella famiglia nel 2016.