Brutta disavventura per Daniela Santanchè. La parlamentare di Fratelli d’Italia voleva fare una sorpresa al figlio tornando a casa per cena ma in stazione, presa dalla fretta, ha sbagliato treno e anziché andare a Milano è finita a Napoli. È stata lei stessa, ancora seccata per quanto accaduto, a raccontare quanto accaduto su Instagram: “Finisco il lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa, anche perché c’era ospite la fidanzatina di mio figlio. Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli. Ho chiesto al capotreno se ci fossero fermate prima ma mi ha detto che era diretto”. Non solo, come se non bastasse quel treno era in forte ritardo, e all’arrivo a Napoli non ce ne erano altri in partenza per Milano.

