La temperatura media nazionale registrata ha battuto il record di 40,3 gradi Celsius a gennaio 2013. L’ondata di caldo è un altro campanello d’allarme sul riscaldamento globale in Australia, dove quest’anno l’inizio anticipato e intenso di incendi boschivi estivi ha aumentato le pressioni sul governo affinché faccia di più per affrontare il cambiamento climatico

Il 17 dicembre è stato per l’Australia il giorno più caldo della storia: le temperature medie nazionali di 40,9 gradi Celsius (105,6 gradi Fahrenheit) hanno battuto il precedente record di 40,3 gradi Celsius a gennaio 2013. Ma l’ondata di calore potrebbe anche peggiorare, esacerbando una stagione di incendi senza precedenti. “Questo caldo si intensificherà ulteriormente oggi”, ha affermato la meteorologa Diana Eadie. L’ondata di caldo è un altro campanello d’allarme sul riscaldamento globale in Australia, dove quest’anno l’inizio anticipato e intenso di incendi boschivi estivi ha aumentato le pressioni sul governo affinché faccia di più per affrontare il cambiamento climatico.

A novembre lo stato del South Wales ha proclamato lo stato di emergenza: il fumo degli incendi ha travolto Sydney, la più grande città del paese, portando l’inquinamento atmosferico a livelli pericolosi in un evento che ha portato i medici a segnalare un’emergenza per la salute pubblica. Almeno tre milioni di ettari (7,4 milioni di acri) di terra sono bruciati in tutta l’Australia, con sei persone morte e circa 700 case distrutte. Gli scienziati affermano che le fiamme sono arrivate prima e con più intensità del solito a causa del riscaldamento globale e di una siccità prolungata che ha lasciato la terra asciutta e molte città hanno esaurito l’acqua.