Le sardine alla prova di piazza San Giovanni a Roma. La manifestazione, iniziata alle 15, raduna sostenitori provenienti da tutta Italia del movimento spontaneo nato contro i sovranisti e l’estrema destra in Emilia Romagna. La prima a prendere la parola è stata la presidente dell’Anpi Carla Nespolo che ha ringraziato la piazza per “la ventata di speranza e democrazia”. I migliaia di partecipanti hanno risposto intonando “Bella ciao“. E poi il coro “ora e sempre resistenza”, ma anche l’inno d’Italia e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Sul palco si alternano voci diverse di associazioni e società civile: il medico di Lampedusa e ora eurodeputato Pd Pietro Bartolo; Giorgia Linardi, portavoce di Seawatch. Il fondatore Mattia Santori, rispondendo alle domande a margine, ha detto di “essere disponibile a incontrare Giuseppe Conte”: “Ma è ancora presto per quella fase. Stiamo ancora lavorando sull’organizzazione delle piazze”.

“Roma non si Lega”. E’ il coro scandito dai simpatizzanti delle Sardine che si sono riuniti davanti al palco della manifestazione. “Ci siamo riappropriati di piazza San Giovanni”, dice al microfono uno degli organizzatori. Carla Nespolo, presidente dell’Anpi, è stata la prima a prendere la parola per portare il suo “solidale saluto” alla piazza. “Speranza è la parola che ci unisce. Lotta e speranza, futuro e presente da migliorare. E’ venuta da voi una grande ventata di speranza e impegno democratico. Odio gli indifferenti, e io lo voglio dire forte: l’Anpi è con voi, i partigiani e le partigiane sono con voi”. E ancora: “Abbiamo il privilegio di poterli ancora ascoltare, non sono qui ma vi mandano tutti assieme il loro saluto e il loro ringraziamento”. Credo che a questo punto sia d’obbligo una canzone”, dice uno degli organizzatori delle Sardine dal palco di San Giovanni, prima che le note di ‘Bella Ciao’, intonate dai simpatizzanti, risuonino nella piazza della manifestanti, seguite dal coro “ora e sempre resistenza”.

Dopo la Nespolo è intervenuta una ragazza e dopo aver letto assieme ad altri alcuni articoli della Costituzione: “Sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ‘non ci avrete mai, non ve lo permetteremo’. Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla Meloni…”.

La piazza raduna diverse anime che espongono cartelli e striscioni colorati. “Roma non abbocca”, “Finalmente ‘na gioia”. Sono i messaggi impressi sui cartoncini. “Roma non si lega”, il manifesto di una signora. Ci sono ad esempio le sardine anticapitaliste con il manifesto “Sardine di tutti i mari unitevi”. E alcuni militanti con i fazzoletti tricolore dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi). Non mancano i volti noti tra la folla: c’è ad esempio l’ex leader di Sel Nichi Vendola.