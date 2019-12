A poche ore dal raduno nazionale in piazza San Giovanni a Roma delle sardine, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite dell’ultima puntata della stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio esprime la sua simpatia per un fenomeno che esprime “la voglia di partecipazione“. “Trovo le sardine abbastanza affascinanti – ha spiegato il premier – Questi giovani e non solo che vanno per strada, riempiono le piazze. Adesso siamo in questa fase in cui c’è tanta voglia di partecipazione, c’è tanta voglia di manifestare attenzione per la res publica, per come viene gestita, per il linguaggio pubblico e questo mi piace molto”. Conte ha sostenuto di “aver sempre richiamato la politica all’attenzione, alla cura delle parole“. Una cura delle parole che le sardine mettono al centro del loro discorso politico perché “non amano il linguaggio dell’odio, dell’offesa e da questo punto di vista io credo che sarebbe bello che loro si manifestassero ancora di più”. Tuttavia, arriverà secondo Conte il momento di “fare una scelta” e di chiedersi in cosa si tradurrà questa partecipazione: in moduli e analizzata attraverso la partecipazione politica tradizionale?”.

