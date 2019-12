Proprio per citare il loro film dello scorso anno che ha sancito la reunion dopo 13 anni, “Amici come prima”, Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a farsi vedere più affiatati che mai. È successo durante la manifestazione “Biglietto d’oro” a Sorrento, proprio per “Amici Come Prima” in veste di regista De Sica ha ricevuto il suo 31esimo “Biglietto d’oro” della carriera. I due attori, durante la cerimonia, sono stati immortalati sorridenti e più divertiti che mai. Il video ha fatto il giro dei social dei fan e ha scatenato la voglia di rivederli assieme. “Il mio prossimo impegno cinematografico sarà con Alessandro Siani, – specifica De Sica – anche Massimo ha un altro progetto in programma ma stiamo già pensando ad una grande sceneggiatura insieme. Mi chiedo però dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo girato già il mondo”.

A chi chiede loro qual è il segreto della loro amicizia, se Massimo Boldi ha risposto “Christian è fin troppo generoso, l’amico e collega replica: “Massimo non ha nessun difetto”. Boldi e De Sica hanno iniziato il loro ventennale sodalizio nel 1986 con il film “Yuppies – I giovani di successo”, fino all’ultima uscita nel 2005 con “Natale a Miami”, quando tra il clamore generale i due attori decidono di intraprendere strade diverse. Poi il ritorno sul set insieme lo scorso anno con “Amici come prima”, dunque sono complessivamente 24 pellicole che li hanno visti insieme sul set.