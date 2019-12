La popstar mondiale era stato pizzicato dai paparazzi in atteggiamenti affettuosi con l’attrice Alisha Wainwright. Poi le scuse via social alla moglie Jessica Biel, i rumors del presunto tradimento si erano fatti troppo insistenti, tanto da costringere Timberlake a correre ai ripari

Justin Timberlake lava i panni sporchi in famiglia e sui social. Il cantante era stato paparazzato in un bar il 23 novembre scorso, assieme all’attrice Alisha Wainwright, coprotagonista del film che sta girando, “Palmer” diretto da Fisher Stevens. I paparazzi hanno pizzicato la coppia in atteggiamenti affettuosi. In un paio di scatti si vede Alisha che poggia la mano, confidenzialmente, una mano sulla gamba di Timberlake e poi d’un tratto le mani dei due si intrecciano. Inevitabilmente gli scatti hanno fatto il giro delle redazioni gossip mondiali e in molti hanno urlato allo scandalo per il presunto tradimento ai danni della moglie della popstar, l’attrice Jessica Biel.

Fino a stanotte quando Timberlake prende in mano il cellulare e scrive una nota da condividere sui social di pubbliche scuse. “Sto lontano dal gossip il più possibile, ma per la mia famiglia, sento che è importante affrontare pettegolezzi recenti che stanno facendo del male alle persone che amo”, inizia così la nota. Poi Timberlake va subito al sodo: “Quella notte ho bevuto troppo, mi pento del mio comportamento. Voglio essere chiaro: non è successo niente tra me e la mia collega. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto immaginarlo. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio”. La dichiarazione si chiude con il desiderio di voler diventare “il miglior padre e marito possibile”.

In effetti è vero che una delle coppie più invidiate dello showbiz internazionale è sempre stata al riparo dal gossip e dalle paparazzate. I due si sono sposati nel 2012 in Italia e hanno avuto un figlio, Silas di quattro anni. Justin Timberlake è un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissimo al talent show “Star Search” e “Mickey Mouse Club”. Poi la fama con la boyband *N Sync a fine anni Novanta e infine l’apprezzatissima carriera solista. L’ultimo album “Man Of The Woods”, risale allo scorso anno. Jessica Biel è una delle attrici più apprezzate di Hollywood per la sua bellezza e bravura, attualmente è divisa tra il cinema e la tv con le serie “The Sinner” e “Limetown”.