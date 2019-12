Altre 18 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate nei vicini ospedali. In base alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe dovuto a "una manovra sbagliata" dell’autista

Sono almeno 24 i morti in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nord-ovest della Tunisia. Secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero dell’Interno del Paese nordafricano, citato dai media locali, il mezzo stava viaggiando con 43 persone a bordo quando ha perso il controllo, oltrepassando il guard-rail e finendo in una scarpata. I 18 feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Amdoun e Beja.

Le vittime dell’incidente sono giovani tunisini tra i 20 e i 30 anni e, in base alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe dovuto a “una manovra sbagliata” dell’autista. Il premier Youssef Chahed ha interrotto la sua visita a Tozeur per rientrare a Tunisi e seguire dall’unità di crisi gli sviluppi sull’incidente, mentre il ministro del Turismo, René Trabelsi, ha dichiarato che il bus apparteneva a un’agenzia di viaggi riconosciuta e con regolare licenza.