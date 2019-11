Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza in un monologo pungente sul tema dell’istruzione si interroga su alcune grandi contraddizioni del nostro paese: “Ma perchè cambiano di nuovo l’Esame di Maturità? L’avevano cambiato l’anno scorso! In Italia appena uno diventa Ministro dell’Istruzione gli viene la scimmia di fare come le coppiette a Ponte Milvio…L’Esame di Maturità è il lucchettino d’amore.” L’artista genovese ha poi proseguito: “Nelle scuole vecchie ci piove dentro, quelle nuove non sono sicure…E uno per stare tranquillo i figli dove li manda a studiare? In una galleria anti-aerea come durante la guerra?”

