"Ero in fase di sorpasso - racconta un vigilante di 56 anni - ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse un malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c'era più"

Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava anche un pullman con decine di persone – aggiunge Cassol – per fortuna siamo riusciti a fermarlo”.

Sono di terrore le testimonianze raccolte tra gli autobomibilisti che percorrevano quel tratto della “Verdemare” negli stessi minuti in cui il viadotto veniva giù, probabilmente a causa di una frana: “Abbiamo sentito un botto, abbiamo visto il ponte dell’autostrada che non c’era più. – racconta qualcuno – Ovviamente abbiamo pensato subito ad un nuovo ponte Morandi“.