Uno spot in pieno stile natalizio quello pubblicato nelle scorse ore da Sainsbury’s, seconda catena di supermercati del Regno Unito. Siamo nella Londra vittoriana in un contesto caratterizzato da orfanelli, ingiustizie e povertà estrema. Il piccolo Nicholas, orfano costretto a lavorare come spazzacamino, viene arrestato con l’accusa di aver rubato un mandarino. Il piccolo viene salvato dalla signora Sainsbury, che gli dona un sacco di mandarini. Il piccolo li consegna nottetempo ai suoi compagni di sventura che al risveglio possono gioire del dono inaspettato. Il giovanissimo Nicholas si allontana, camminando avvolto in un mantello rosso, bordato di bianco… un Babbo Natale in erba.

